La Meloni ottiene la fiducia anche al Senato | 115 i voti a favore

... non mi potete chiedere che pace si ottenga con resa dell'Ucraina, dobbiamo continuare a sostenerla', le parole dial Senato. WebTv SenatoSull'Ucraina: "La pace siconsentendo a Kiev di difendersi" Intervenendo alla Camera, il leader del M5S Giuseppe Conte ha accusato il Governodi non "pronunciare mai la parola pace". ...(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022 L'Aula del Senato ha accordato la fiducia al governo Meloni. I voti favorevoli sono stati 115, quelli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...