(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un partito dalla parte deglifiscali e dei furbi. Perché è stato detto in tutte le salse che l'unico reale metodo per contrastare evasione, lavoro, impicci e imbroglio è la tracciabilità ...

Globalist.it

E che ha fatto Laha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro. Primo firmatario, secondo quanto si apprende da fonti del Carroccio, è l'onorevole ...Francesco Schittulli " Presidente Nazionale LILT La Cultura della Prevenzionela Cultura ...Un percorso che potrebbe sintetizzarsi con l'Amore per la Ricerca e per la Famiglia chegli USA ... La Lega premia evasori e pagamenti in nero: tetto del contante alzato a 10 mila euro 6' di lettura 26/10/2022 - Sono attesi per sabato 29 ottobre, alle ore 16, nell’auditorium comunale di Sassocorvaro, i vincitori del Premio Rotondi ai salvatori dell’arte 2022. Il riconoscimento previ ...Ma la destra reazionaria da sempre è dalla parte dei furbi. E che ha fatto La Lega ha depositato un progetto di legge per alzare il tetto del contante a 10mila euro.