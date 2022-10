La grande infatuazione Sallusti avvisa la Meloni | cosa deve temere

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Alessandroè intervenuto a Stasera Italia, la trasmissione di Rete4 condotta da Barbara Palombelli, per commentare la giornata al Senato, dove il governoha incassato la fiducia con 115 voti a favore: si tratta di una maggioranza piena, con l'esecutivo che adesso è nel pieno delle sue funzioni. Il direttore di Libero ha però voluto un attimo smorzare i tanti complimenti che piovono all'indirizzo di Giorgiain queste prime ore di governo: “Temo un po' questanei suoi confronti, adesso vorremmo vederla all'opera sui fatti. Spero che questo ‘smo' venga messo da parte perché in questa prima fase di parole ha vinto 6-0, 6-0, cioè non c'è stata partita. Da stasera il governo è nel pieno dei suoi poteri e quindi incominciamo a vedere ...

Liberoquotidiano.it

... per capire quanto questo richiamo sia reale, e non frutto di una '' passeggera. Questa ... Il derby d'Italia era ancora una volta finito alla Juve, festaa casa di Saverio! Lo zio ...Ascolta questo articolo Sembra proprio che per Elenoire Ferruzzi non ci sia pace nella Casa del 'Fratello Vip '. Dopo l'inizialenon corrisposta per Luca Salatino , ora è arrivato il turno di Daniele Dal Moro , ma anche quest'ultimo le ha dato il due di picche provocando una ... Stasera Italia, Sallusti avvisa la Meloni: "Grande infatuazione", cosa deve temere Alessandro Sallusti non si lascia abbindolare dalle parole ma chiede dei fatti concreti al nuovo governo. Il direttore di Libero è ospite in ...Bruno Vespa si racconta in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’ nella quale fa il punto sui suoi sessant’anni in Rai iniziati il primo settembre 1962. “Avevo 18 anni: il primo lavoro, durato ...