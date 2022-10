Il Sole 24 ORE

Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha annunciato il piano governativo, il quale, se verrà portato a termine, farà dellail secondo Paese in Europa ad aver legalizzato la cannabis e la ...Ora che vale un miliardo di euro , l'unicorno Satispay guarda al futuro equello che sarà il prossimo step del suo percorso di crescita: la scelta del suo nuovo ...e Francia). Oggi, ... La Germania annuncia legalizzazione cannabis per uso ricreativo - Il Sole 24 ORE Roma, 26 ott. (askanews) - Il governo tedesco ha aperto la strada per legalizzare l'acquisto e il possesso di cannabis per uso ricreativo.L’annuncio dell’Audi era atteso in giornata e la conferma arriva direttamente dal sito ufficiale della Formula 1. “Siamo lieti di poter collaborare con un partner così esperto e competente per il nost ...