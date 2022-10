La Germania annuncia la legalizzazione della cannabis per uso ricreativo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) BERLINO – Il governo tedesco ha aperto la strada per legalizzare l’acquisto e il possesso diper uso. Il ministroSalute Karl Lauterbach hato il piano governativo, il quale, se verrà portato a termine, faràil secondo Paese in Europa ad aver legalizzato lae la sua produzione dopo Malta nel 2021. “Il governo tedesco ha deciso oggi dei punti cardine per la legislazionedistribuzione controllataper adulti per uso. Il prossimo passo sarà di chiarire le condizioni sotto le quali lapuò essere legalmente prodotta e venduta in futuro e come ne sarà regolato il possesso”, ha spiegato in ...

Il ministro della Salute Karl Lauterbach ha annunciato il piano governativo, il quale, se verrà portato a termine, farà della Germania il secondo Paese in Europa ad aver legalizzato la cannabis e la ... Approvato un documento governativo con le linee guida della legge: sarà consentito il possesso a fini ricreativi fino a un quantitativo non superiore ...