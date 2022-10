La gaffe della Serracchiani in Aula | ecco cosa ha dimenticato

GUARDA LE FOTOMAMMA PIU' SEXY DEL MONDO Cheper Roberto Saviano . Lo scrittore vuole attaccare su Twitter il neo ministro Sangiuliano ma commette un grave errore... LEGGI LA NEWS ...Salman si divertirebbe con i suoi consiglieri a burlare Biden per "le suee il suo scarso ... così, le relazioni tra Washington e Riad, tanto che il Consigliere per la Sicurezza nazionale...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Il Wall Street Journal racconta che il principe saudita si divertirebbe con i suoi a canzonare il presidente degli Stati Uniti per le sue gaffe. Le relazioni fra Washington e Riad sono ai minimi stori ...