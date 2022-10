(Di mercoledì 26 ottobre 2022) In questoche circola su Twitter si mostra la morte di Shirin Alizadeh,di 35 annida un cecchinostavando leper Mahsa Amini dall’interno di un’auto. Repubblica scrive che la, madre di un bambino di sette anni, stava riprendendo – dall’interno della sua auto – con un cellulare lein corso davanti alla base delle milizie Basij nella città di Ramsar lo scorso 22 settembre. October 25, 2022 su Open Leggi anche: Iran, quattro manifestanti condannati a morte Iran, a 80 anni si toglie il velo: la sfida della madre del blogger morto nel 2012. «Chi non lo fa è un codardo» – IlIran, molestie sessuali della polizia sulle donne che protestano: ...

Open

In questo video che circola su Twitter si mostra la morte di Shirin Alizadeh ,di 35 anniuccisa da un cecchino mentre stava filmando le proteste per Mahsa Amini dall'interno di un'auto. Repubblica scrive che la, madre di un bambino di sette anni, stava ...E la popolazioneè piuttosto giovane " prosegue - , ormai lontana dalla rivoluzione del ... Il nostro sostegno è un atto dovuto per ogni uomo onel mondo che sia portatore dei diritto di ... La donna iraniana uccisa a colpi di pistola mentre filma le proteste – Il video “Stop alle violenze contro le donne iraniane. L’ordine del giorno che abbiamo presentato e approvato quest’oggi a Palazzo Lascaris vuole lanciare un accorato appello affinchè si ponga fine alla politi ...A un mese dal venerdì di sangue escono i dettagli sull’assalto a Zahedan. Oltre novanta morti, compresi bambini finiti con un colpo in testa. La colpa di ...