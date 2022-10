La colpevole indifferenza della Fifa nei confronti dell’Iran

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’Iran fuori dai Mondiali di calcio. Questa voce aveva preso a circolare negli scorsi giorni, dopo la diffusione di un appello allafirmato da 149 attivisti iraniani. Le ragioni, a ben vedere, ci sarebbero tutte, e non c’è forse neppure bisogno di ribadire i dati sulla repressione del regime degli Ayatollah contro le proteste popolari iniziate con l’omicidio di Mahsa Amini, ormai più di un mese fa. Lunedì, Xavier Jacobelli si chiedeva sulle pagine del Corriere dello Sport se 144 morti e oltre dodicimila arresti non fossero sufficienti per andare incontro alle richieste degli attivisti, che nella loro opposizione al governo di Teheran sono stati appoggiati anche da numerosi noti calciatori ed ex-calciatori iraniani, da Ali Daei a Sardar Azmoun, solo per citare i più noti. Eppure da Zurigo tutto tace, e all’infuori di quella lettera e delle riflessioni di alcuni ...

