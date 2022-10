La Chiesa che accoglie i divorziati | sposa le coppie gay e apre alle donne preti e vescove

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) «Nel nome di Dio padre e madre». L’Inclusive Anglican Episcopal Church è unaprogressista non legata a Canterbury. La sede vescovile italiana è a Catania, nel quartiere Cibali, in una piccola stanza adibita a cappella, accanto a studi di fisioterapisti, dentisti e avvocati. In pochi passi ci si ritrova immediatamente dall’altra parte del pulpito, dove giace aperto il tradizionale messale anglicano, il Book of the Common Prayer, riscritto però in modo inclusivo: «Non usiamo l’asterisco, ci limitiamo al maschile e al femminile, non perché siamo contro ma perché secondo noi i due colori principali mescolati danno poi luogo a un arcobaleno di identità», dice sua grazia Maria Vittoria Longhitano. Professoressa di filosofia al liceo artistico Emilio Greco di Catania, èta con Andrea e ha una figlia di sei anni, Teresa. La vocazione per il ...