La cantante adesso giura che è il bustier il trend da seguire

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La 16esima edizione di X Factor Live è ai blocchi di partenza: in attesa di ascoltare i 12 talenti in gara a partire dal 27 ottobre, c’è già chi, tra i giudici, inizia a distinguersi – almeno in fatto di look. Il caso di Ambra Angiolini (45), l’unica donna tra i quattroti dello show. Che sin dalle prime apparizioni pre-talent ha sbaragliato la concorrenza di Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico in fatto di stile, oscurando anche la giovane conduttrice Francesca Michielin (27). Il look di Ambra Angiolini al photocall di X Factor Live (Photo: Stefania D’Alessandro/Getty Images). Leggi anche › Ambra Angiolini, Francesco Scianna è il nuovo amore dopo Max Allegri? Il look di Ambra, sensuale in corsetto L’ex ragazza di Non è la Rai in questi giorni è decisamente sotto i ...