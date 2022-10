Kiev | bombe russe su Ucraina | uccisi 11 civili in 24 ore

Undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi russi: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo ...26 ott 10:41russe sull'Ucraina, uccisi 11 civili in 24 ore Undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi russi. Lo ha reso ...(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Undici civili sono morti e altri 14 sono rimasti feriti in Ucraina nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi russi: lo ...L'Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti i sistemi missilistici terra-aria NASAMS. La Russia recluta un commando di afghani per la guerra ...