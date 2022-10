Kate Middleton | costretta a un nuovo incarico | sta per crollare Il piano diabolico di Camilla

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)ha assunto su di sé un, ossia il patrocinio dell’imminente spedizione del Capitano Preet Chandi attraverso l’Antartide. Dunque, un altro impegno per la Principessa del Galles già sotto pressione tra la gestione della famiglia e gli accresciuti doveri di Corte. Stando a fonti vicine al Palazzo, la moglie di William è particolarmente stressata e starebbe per. Mentre le malelingue mettono zizzania tra lei e la Regina consorte,, patrona della spedizione in Antartide Buckingham Palace ha quindi annunciato ufficialmente chesosterrà come patrona della spedizione di Preet Chandi, ufficiale e fisioterapista attualmente in servizio nell’esercito ...