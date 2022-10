Blogo Sport

Commenta per primo L'ex portiere del Milan, nel corso di una intervista concessa a Pianetamilan.it, parla di: 'A me piace tantissimo. Avevo già detto in passato che, secondo me, era il nuovo Dida. Per me, in Europa, non ci sono ...Attiva ora Continua Mike(Francia) Gianluigi Donnarumma (Italia) Asmir Begovic (Bosnia) Nelson Dida (Brasile) Zeljko(Australia) Jens Lehmann (Germania) Giovanni Galli (Italia) Lorenzo ... MN24 – Kalac: «Maignan resterà tanti anni, il Milan può ripetersi» – VIDEO Kalac: «Maignan resterà tanti anni, il Milan può ripetersi». Le parole dell’ex portiere rossonero ai nostri microfoni Zeljko Kalac ha rilasciato ...