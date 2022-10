Juventus | la disfatta Champions League in prima pagina | “Chi paga i danni?”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ha fatto molto rumore la clamorosa e pesante sconfitta per 4-3 subita dallacontro il Benfica nella quinta giornata di. Al termine di una partita che ha visto i bianconeri più in difficoltà e assolutamente surclassati dagli avversari rispetto a quanto possa sembrare dal punteggio, è infatti arrivata l’ufficialità della mancata qualificazione agli ottavi. Non succedeva dal 2013 con Antonio Conte, mentre per Massimiliano Allegri si tratta addirittura di unavolta assoluta. “Chi?”, si chiede inTuttosport, ponendo l’attenzione sugli almeno 25 milioni di euro di mancati introiti derivanti dall’eliminazione, in un momento in cui il bilancio della Vecchia Signora già non sorride. “Juve all’inferno” è ...