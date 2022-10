Juventus | il giudizio deciso di Sconcerti | “Mai personalità…”

... condotta dalla Procura di Torino, che ha setacciato i conti dellae sviluppato su due ... entro i prossimi 20 giorni, al fine di chiedere l'archiviazione o il rinvio a. Ma rivediamo ...Una circostanza che ha permesso alladi iscrivere a bilancio un totale di 90 milioni di ... Ma, spiega oggi Repubblica , l'indagine potrebbe riaccendere ilsportivo . E la Procura ...L'ex capitano bianconero non risparmia pesanti critiche alla squadra dopo la sconfitta di Lisbona costata l'eliminazione dalla Champions League ...I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League: pagelle Benfica Juve I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la quinta gior ...