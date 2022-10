Juventus eliminata dalla Champions | Arrivano soldi per il Napoli Tutte le Cifre e dettagli

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’eliminazione dellaLeague porterà piùnelle casse deldi Aurelio De Laurentiis. I bianconeri salutano laLeague ai gironi, non accadeva dal 2013-14: un danno sportivo, ma anche economico. Passano PSG e Benfica, ovvero le squadre che hanno letteralmente dominato il gruppo H. Alla Juve e al Maccabi Haifa resta l’ultimo atto – decisivo – per capire se sarà Europa League o giovedì sul divano. Piano B. Un danno sportivo, sì, ma anche economico. La Juve chiude la sua esperienza inguadagnando complessivamente poco più di 53 milioni: 2 legati al market pool, 33 di ranking, quasi 3 di risultati e 15,6 da associare alla partecipazione. Ne mancheranno 15 per il mancato passaggio agli ottavi.: ...

Al MidCap riflettori puntati suFC . La squadra bianconera è stata sconfitta per 4 a 3 da Benfica ed è statadalla Champions League. Focus anche su Tod's . La società ha comunicato ...Commenta per primo Dopo 9 anni lavienenella fase a gironi di Champions League. I bianconeri vengono sconfitti per 4 - 3 dal Benfica allo stadio Da Luz: guarda le immagini più belle del match: la doppietta di Rafa ...Game over: la Juventus perde a Lisbona contro il Benfica ed è ufficialmente eliminata dalla Champions League. Non è bastato il tentativo di rimonta lanciato da Milik e McKennie. I bianconeri si gioche ...Il Corriere della Sera, questa mattina in edicola, si sofferma in apertura sui risultati delle squadre italiane ieri sera in Champions League. Ecco il titolo proposto dal quotidiano in ...