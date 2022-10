Juventus | ecco quanto costa l’eliminazione dalla Champions League E adesso Allegri ha “il destino segnato”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non è solo una delusione sportiva.dellagià ai gironi diè una mazzata anche per le casse bianconere, specialmente se si considera che l’ultimo bilancio è stato chiuso con una perdita da 254 milioni di euro. Il percorso fallimentare della squadra guidata da Maxè un salasso in termini di mancati introiti. Infatti, scrive La Gazzetta dello Sport, ildel tecnico è ormai. Anche se, l’obiettivo quarto posto in campionato diventaimprescindibile per evitare una situazione economica ancora più allarmante. I numeri sono chiari. Le quattro sconfitte in cinque partite europee hanno portato allaappena 2,8 milioni di euro, contro i 14 che avrebbe potuto incassare. ...

