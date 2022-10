Juventus | caso plusvalenze | tutte le tappe dell’inchiesta Prisma | VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) La Procura di Torino ha notificato l'’avviso di conclusione delle indagini preliminari sulledella. Ecco tutto quello che è successo, tappa per tappa, dall'inizio dell'inchiesta ad oggi.

... in onda su TV Play, Marco Di Lello, avvocato e presidente della Commissione Accordi Economici, ha parlato delplusvalenze che riguarda la. TV Play (screenshot)'Non si parla sempre e ...Lane sa qualcosa e a pochi giorni dalla 'riesplosione' delplusvalenze, è arrivata l'eliminazione dalla Champions League. Stavolta l'avventura della Vecchia Signora nella ...Potrebbe essere già giunta al capolinea l'avventura in bianconero di uno dei nuovi acquisti di Allegri: c'è odore di scambio ...TV PLAY | Caso plusvalenze Juve, l’annuncio degli esperti sulla possibile penalizzazione inflitta ai bianconeri Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, in onda su TV Play, Marco Di Lello, avvoca ...