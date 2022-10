Juventus | Allegri a rischio esonero? Ecco come stanno le cose

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)la situazione di Massimilianosulla panchina dellaall’indomani della sconfitta contro il Benfica in Champions Massimilianorischia di lasciare la panchina della? Per ora no. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, infatti, il tecnico avrebbe ancora il posto al sicuro. Dopo la sconfitta di ieri in Champions League contro il Benfica, la società avrebbe nuovamente ribadito la fiducia nel suo allenatore che rimarrà ancora alla guida dei bianconeri. L'articolo proviene da Calcio News 24.