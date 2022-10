Juventus | addio alla Champions | si qualifica in Europa League se…

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Laè ufficialmente fuori dda qualche ora, ma non dall’. Il terzo posto nel girone varrebbe infatti il pass per l’. Ecco la situazione dopo Benfica-in attesa di-Psg: Maccabi Haifa ehanno gli stessi punti in classifica, gli stessi punti negli scontri diretti (3 a testa) e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Barcellona-Pogba-Juve, la proposta di rinnovo del Manchester United per trattenerlo Sconcerti sulla trattativa Locatelli-Juve: “Lui vuole andare a ...

La disfatta Juve contro il Benfica:Champions. Laschierata da Allegri incassa e subisce un Benfica non esattamente irresistibile, restituendo un 4 - 3 che significa uscita dalla ...Mercato Juve: Paredes e Di Maria saràa gennaio . Flop: anche Kean in uscita, Fagioli in prestito . Crisi Juve, Allegri sulla graticola tra esonero e dimissioni. Ogni volta che la ...Non bastano i gol di Vlahovic, Milik e Mckennie alla squadra di Allegri, che nonostante tanto orgoglio con i giovanissimi entrati nel finale, quando ...Juventus, Bonucci e Cuadrado male nel decisivo match contro il Benfica: che la loro avventura in bianconero sia arrivata al capolinea