Juventus a rischio penalizzazione | ritrovata la ‘carta Ronaldo’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Sono emersi nuovi dettagli sulla, nel dettaglio sull’indagine per il caso plusvalenze e il pagamenti degli stipendi nel periodo della pandemia, in più è statala. E’ un periodo molto difficile per il club bianconero, dentro e fuori campo. Dal punto di vista sportivo è arrivata una pesantissima eliminazione in Champions League, anche in campionato la situazione è delicata. Sono emerse delle novità dalle 19 pagine dell’inchiesta Prisma, in cui sono indagati 15 dirigenti ed extra cui Agnelli, Nedved e Arrivabene, più il club come persona giuridica. Le accuse riguardano compensi agli agenti per operazioni inesistenti, contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi che sarebbero diversi dalle scritture private e in più la...