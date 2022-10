Juve | il bollettino medico di Vlahovic non è così grave

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Infortunio: filtra ottimismo verso il Lecce. Le ultime dalla Continassa in vista dell’impegno di campionato C’era apprensione in casaper le condizioni di Dusandopo il fastidio all’adduttore accusato contro il Benfica. Massimiliano Allegri però può tirare un sospiro di sollievo. Come riferito da Sky Sport, i controlli odierni hanno escluso qualsiasi tipo di problema muscolare. Nulla di preoccupante, dunque, verso i prossimi impegni dellantus. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

