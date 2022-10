Juve fuori dalla Champions | finale folle | ma il Benfica travolge Allegri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non basta allantus unda "squadra con le p***e", come detto da Locatelli: ilvince 4-3 a Lisbona e sbatte i bianconeriLeague. Non resta che sperare nel "ripescaggio" in Europa League, da terza. Al Da Luz è una sconfitta senza appello per Max, al di là del risultato e del possibile pareggio sfiorato più volte negli ultimi minuti. I portoghesi dominano il primo tempo, passeggia a lungo sulle macerie della Vecchia Signora, va sul 4-1, poi subisce il ritorno degli ospiti sull'onda della disperazione e centra con pieno merito gli ottavi di, con la possibilità di giocarsi addirittura il primato del girone nell'ultimo turno contro il Maccabi, a 3 punti come lae demolito 7-2 dal ...