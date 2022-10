Juve fuori dalla Champions | ecco quanto costa alla società

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Nella serata di ieri lantus è uscitaLeague dopo la sconfitta per 4-3 contro il Benfica Nella serata di ieri lantus è uscita dal girone didopo la sconfitta per 4-3 contro il Benfica.economicamente l’eliminazione dei bianconericompetizione. Secondoriportato da Tuttosport, la Vecchia Signora ha perso ben 25 milioni di euro di mancati introiti con una rosa da più di 175 milioni di monte ingaggi annui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nella serata di ieri la Juventus è uscita dalla Champions League dopo la sconfitta per 4 - 3 contro il Benfica Nella serata di ieri la Juventus è uscita dal girone di Champions dopo la sconfitta per 4 ...L'euforia per trovarsi a metà Ottobre giàdalla Champions League e dalla lotta scudetto… Largo ai giovani Ladeve provare a ripartire dagli ultimi 20' di Lisbona ma non sarà facile. ...Samuel Iling-Junior è considerato uno dei migliori prospetti, è stato protagonista di una grande prestazione nella sconfitta della Juve contro il Benfica ...Non bastano i gol di Vlahovic, Milik e Mckennie alla squadra di Allegri, che nonostante tanto orgoglio con i giovanissimi entrati nel finale, quando ...