Juve fuori dalla Champions | Allegri si difende così Ma il processo è aperto

Sembra davvero finita per la, ma nell'ultimo quarto d'ora di gara, nel giro di due minuti, le reti di Milik e Mckennie rimettono tutto clamorosamente in discussione dopo diverse occasioni ...Pur non avendo questi giocatori deve sempre dimostrare quello che è la, una squadra che non molla mai, che ha voglia di combattere e stasera non si è vista come nelle precedenti". "Serenità La ...Eliminazione cocente dalla Champions per i bianconeri, non accadeva ai gironi dal 2013-2014 con Antonio Conte in panchina ...Emozioni e rimpianti, sul prato di Lisbona, dove la Juventus perde in casa del Benfica e dice definitivamente addio alle speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League. Al da Luz di Lisbon ...