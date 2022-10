Juve | esonero Allegri ed Europa League | le quote dopo l' eliminazione

Va segnalato, però, che diversi bookie hanno ritirato le quote sul suo possibile(o ...IN EUROPA LEAGUE Che ne sarà, invece, della stagione della Juventus Quella europea proseguirà ...Allegri gioca con il fuoco e rischia grosso: spunta la data anticipata dell'. Ecco tutti gli aggiornamenti. Dire che non si tratti di un momento felice per la Vecchia Signora sarebbe certamente pleonastico, soprattutto alla luce dell'ennesima disillusione, giunta in ...Dopo l'eliminazione dalla Champions League è tempo di riflessioni. Sul banco degli imputati Allegri, di cui molti vorrebbero l'esonero e la squadra. Alcuni senatori sembrano ...Esonero Allegri – La sconfitta di ieri sera contro il Benfica e la conseguente eliminazione dalla Champions League, oltre che l’ottavo posto in Serie A, sono tutti fattori che starebbero facendo ...