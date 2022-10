Johnny Depp tornerà nel prossimo film di Pirati dei Caraibi per $ 300 milioni | afferma una fonte anonima

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Secondo quanto riferito da unasarebbe in procinto di firmare un contratto per tornare neldideiper una cifra da capogiro. Da quando ha vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard,si è dedicato ad un tour con Jeff Beck e al "reboot" della sua carriera cinematografica: per tornare a recitare neideiDisney sarebbe disposta ad offrigli 300di dollari, almeno secondo quando riferito da unaha appena finito di interpretare re Luigi XV e, secondo quanto riporta la rivista Poptopic, una ...

Sky Tg24

Da quando ha vinto il processo per diffamazione contro Amber Heard,si è dedicato ad un tour con Jeff Beck e al " reboot " della sua carriera cinematografica: per tornare a recitare nei Pirati dei Caraibi Disney sarebbe disposta ad offrigli 300 milioni di ...La canzone incriminata è "Sad Motherfuckin' Parade", contenuta nel loro album collaborativo intitolato '18'e Jeff Beck hanno fatto causa a Bruce Jackson, il docente universitario e ... Johnny Depp si è vestito da Jack Sparrow per incontrare i fan VIDEO Secondo quanto riferito da una fonte anonima, Johnny Depp sarebbe in procinto di firmare un contratto per tornare nel prossimo film di Pirati dei Caraibi per una cifra da capogiro.Mortdecai: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno in onda questa sera, 26 ottobre 2022, alle ore 21.15 ...