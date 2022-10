Joe Cornish presenta la serie Netflix Lockwood & Co | rivoluzionerà le storie di fantasmi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Il regista inglese Joeannuncia l'arrivo della sua nuova creazione, la; Co. che rappresenterà una rottura nella tradizione delledi. Dopo il successo dell'action fantascientifico Attack The Block, Joevolge la sua attenzione sull'horror grazie a una nuova collaborazione con, che ha prodotto la; Co., che si pone come obiettivo il rinnovamento delledi; Co.. nasce dall'monimaadi romanzi soprannaturali firmati da Jonathan Stroud. Come spiega Joea Empire: ...

