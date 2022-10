Joao Mario interista fa piangere la Juve VIDEO

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Notte da incubo per lantus contro il Benfica in Champions League. I social commentano la prova della squadra di Massimiliano Allegri al...

Succede di tutto, in pochissimi minuti: la Juve pareggia con Kean in seguito a una prima conclusione di Vlahovic e all'intervento del Var, quindi l'ex interistatrasforma un rigore ...Invece la Signora è crollata in meno di un tempo sotto i colpi di Antonio Silva (17'),(28' su rigore) e Rafa Silva (35'), rendendo così vano il gol di Kean al 21' che aveva illuso sulle ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Se il Benfica è già matematicamente agli ottavi di finale di Champions League deve ringraziare anche Joao Mario. L'ex centrocampista dell' Inter è stato decisivo contro la Juventus: gol all'andata e g ...