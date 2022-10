Jasmine Carrisi | tuta in pelle strettissima | lo stile catwoman fa esplodere Instagram

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)ha recentemente fatto parlare di sé per il look che ha mostrato sui suoi social: ecco come si è presentata. La figlia di Albano e Loredana Lecciso ha condiviso un post sul suo profilo, sfoggiando una mise inedita: ecco il suo ultimo outfit.è una vera e propria star dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Non c'è pace per Albanoe Loredana Lecciso. Tra i due, che nell'ultimo periodo hanno ritrovato intesa e armonia, c'è ...a Domenica In durante l'intervista di Loredana con la figliaha ...In studio c'era anche la figliache, a quanto pare, era stata diffidata pure lei da fare il nome di Romina Power. Rominaricorda commossa la sorella Ylenia/ "Al Bano e Romina ...Romina Carrisi è la figlia di Al Bano e Romina Power, la coppia di cantanti che ha fatto sognare per anni con la loro storia d'amore.Negli scorsi giorni, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi hanno condotto insieme una diretta su Tik Tok durante la quale hanno parlato anche di Barbara ...