(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Anche l'artista americano va alla conquista del mondo, ormai un settore sempre piùe fluido che, ultimamente, vede impegnati divi di ogni età in progetti cosmetici. Adesso tocca anche alla star che, come un Dorian Grey 4.0, sembra non invecchiare mai

Vanity Fair Italia

Sono anni che i fan si chiedono quale sia il segreto dell'eterna giovinezza die finalmente la star è pronta a svelare un po' di questo mistero! L'attore e cantante 50enne (ne compie 51 il prossimo 26 dicembre) ha infatti lanciato la sua linea beauty : si chiama ...Cos' hanno in comune Jason Momoa, Keanu Reeves eI capelli lunghi ovviamente, ricchi di fascino e potentissima arma di seduzione. Seguendo il loro esempio negli ultimi anni, sono sempre di più gli uomini a lasciare la chioma lunga e ... Jared Leto, 51 anni, si unisce agli uomini famosi imprenditori di bellezza con una linea beauty genderless Anche l'artista americano va alla conquista del mondo beauty, ormai un settore sempre più genderless e fluido che, ultimamente, vede impegnati divi di ogni età in progetti cosmetici. Adesso tocca anch ...Il musicista e attore Jared Leto lancerà un nuovo marchio lifestyle ispirato al deserto chiamato Twentynine Palms, che debutterà a fine ottobre con una gamma di prodotti per la cura della pelle. La co ...