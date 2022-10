James Cameron contro Marvel | I personaggi si comportano come studenti del college | non si fanno così i film

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ancheha detto la sua sulla natura dei cinecomice DC, additando l'approccio immaturo alla costruzione deiuno dei difetti principali dei. Martin Scorsese non è l'unico maestro del cinema ad aver da ridire suidi supereroi. Anchepunta il ditol'immaturità deie DC, che sidel, e sul modo in cui vengono realizzati quel tipo di. In un'intervista con il New York Times pubblicata ieri,ha detto la sua sui popolari franchise di supereroi...

DC e Marvel sono troppo immature, parole diche non le manda certo a dire: i protagonisti non pensano mai ai loro ...Sembrerebbe che un nuovo trailer di Avatar: la via dell'acqua sia in procinto di arrivare. L'atteso sequel del blockbuster targatopotrebbe presto mostrarsi con dei nuovi materiali promozionali, ma vediamo cosa farebbe pensare a una loro imminente diffusione. Come segnalato da The Direct, infatti, l'insider Amit ...James Gunn DC Studios diventa il presidente e curerà tutta la produzione artistica di film, serie tv e animazione.Il regista di Titanic e Avatar si è unito alla schiera di cineasti critici nei confronti di Marvel Cinematic Universe e simili ...