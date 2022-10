Iran | uccisi due guardiani della rivoluzione | il segnale per Teheran

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Proseguono anche gli scontri in buona parte del Paese nel quarantesimo giorno di protesta per la morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni arrestata per non aver indossato il velo

Nessuno tocchi Caino

...gli ucraini a combattere per la Russia (mentre sposta uomini dalla Siria) 20 ottobre - L'loda ... ecco perché 16 settembre - I funzionari filorussie i nuovi aiuti militari americani: l'...Human Rights, ong per i diritti umani con sede in Norvegia, ha denunciato che almeno 234 manifestanti, inclusi 29 bambini, sono statidalle forze di sicurezza dall'inizio della violenta ... IRAN - Proteste in Iran: almeno 234 di cui 29 minori uccisi Proseguono anche gli scontri in buona parte del Paese nel quarantesimo giorno di protesta per la morte di Mahsa Amini, la ragazza di 22 anni arrestata per non aver indossato il velo ...Proteste in molte città del Paese. Alcuni dimostranti sono stati arrestati. Nella città della 22enne, è stato bloccato Internet ...