Iran | manifestanti sfidano polizia in ricordo di Mahsa Amini

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – ”Donna, vita e libertà”. Ma anche ”morte al dittatore”. Sono questi gli slogan che si sono sentiti di più al grande raduno di oggi al cimitero di Aichi a Saqqez, nel Kurdistaniano nel nord ovest del Paese, dove è sepolta. Oggi è il 40esimo giorno dalla sua morte, dopo che era stata arrestata il 13 settembre dallamorale di Teheran con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico. E proprio per oggi gli attivisti avevano fatto appello a una grande mobilitazione per ricordare la 22enne. Centinaia di donne e di uomini, come si vede dai video condivisi online, si sono radunati nella città natale disfidando laantisommossa e i membri delle forze paramilitari Basij dispiegati in gran numero a Saqqez e in altre città ...

