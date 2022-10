Iran | le proteste non si fermano Tajani si muove per Alessia Piperno

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Inil regime degli ayatollah appare in difficoltà di fronte alle massicceche si susseguono ormai quotidianamente da un mese e mezzo, dopo la morte della giovane Mahsa Amini. Nella brutale repressione della polizia dell’sembra rimasta invischiata la travel blogger romana, 30 anni. La giovane è incarcerata a Teheran da settimane, senza che si sappia perché. La Farnesina sta operando per restare in contatto con la ragazza, accertarsi delle sue condizioni di detenzione, e favorirne la liberazione nel più breve tempo possibile. Fra le prime dichiarazioni via Twitter del nuovo ministro degli Esteri, Antonio, si regista quella sulla connazionale detenuta. “Sto seguendo con il massimo impegno e con grande determinazione il caso di ...

Vale la pena notare che le proteste sono scoppiate in tutto l'Iran in seguito all'omicidio di Jina Amini, la 22enne curdo-iraniana picchiata a morte dalla polizia iraniana della "moralità". Repubblica scrive che la donna, madre di un bambino di sette anni, stava riprendendo - dall'interno della sua auto - con un cellulare le proteste in corso davanti alla base delle milizie Basij. A un mese dal venerdì di sangue escono i dettagli sull'assalto a Zahedan. Oltre novanta morti, compresi bambini finiti con un colpo in testa.