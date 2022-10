Ira di Putin contro l’Italia | “Atto ostile” Cosa è successo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Non tira una buona aria. Non che sia una novità, ma oggi al conflitto russo-ucraino si aggiungono due novità non di poco conto. La prima è l’esercitazione nucleare condotta dalla Russia sotto gli occhi del ministro della difesa di Mosca. Dall’altro, l’attacco che il Cremlino ha frecapitare aldefinendola “” il Belpaese., MoscaL’ira di Mosca passa dalla voce della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. Alla Tass la vulcanica portavoce ha fsapere che “ha gravemente violato il suo mandato di presidente” nell’Iniziativa sulla lotta alla proliferazione di armi di distruzione di massa (Psi) che si è aperto oggi a Roma. Mosca “considera questa mossa come” e si ...

ilmessaggero.it

beffato, Ucraina usa elicotteri russi inviati dal Portogallo.di Mosca Perché la Cina potrebbe attaccare la Russia Cina e Russia hanno combattuto per secoli per il loro confine condiviso. ..., i soldati russi denunciano: 'Pecore e cibo alle nostre famiglie per farci combattere, pronti a ribellarci'. Disordini e proteste Le specifiche tecniche degli elicotteri Il Ka - 32A11VS è ... Putin beffato, Ucraina usa elicotteri russi inviati dal Portogallo. Ira di Mosca Che cosa può provocare una bomba sporca e quali conseguenze per la salute delle persone dopo le minacce dalla Russia.I confini russi non sono più al sicuro. Con Mosca indebolita dalla guerra, un attacco potrebbe arrivare da dove meno Putin se lo aspetta: ed è ...