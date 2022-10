Investita da un camper | Ilaria Cresci muore a 35 anni davanti al figlio e al marito

L'incidente lunedì ...L'incidente lunedì sera in via Romana. Ilaria Cresci, 34 anni, non ce l'ha ...Era sta investita ieri sera in via Romana a Arezzo. Dopo la notte in un letto di Careggi, Ilaria Cresci, 34 anni di Rapolano Terme (Siena), non ce l’ha fatta, è morta lasciando nello sgomento il… ...Arezzo, 25 ottobre 2022 - Era sta investita ieri sera in via Romana a Arezzo. Dopo la notte in un letto di Careggi, Ilaria Cresci, 34 anni di Rapolano Terme (Siena), non ce l’ha fatta, è morta lascian ...