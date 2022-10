Intossicazione da monossido di carbonio | da Habilita Zingonia le precauzioni da seguire

L'Eco di Bergamo

... Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per due pazienti vittime dida...BOLZANO . Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri sera a Bolzano , in via Resia, dove cinque persone sono state trasportate in ospedale per unadadi carbonio. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Secondo le prime informazioni all'interno dell'abitazione si sarebbe liberato deldi carbonio da una stufa. ... Camera iperbarica, da Habilita Zingonia le precauzioni da seguire Attenzione in primis a mal di testa e nausea. Tutti i consigli del dott. Gianmariano Marchesi, anestesista che segue i pazienti in camera iperbarica Nella camera iperbarica di Habilita Zingonia, le ti ...Aveva 90 anni: è morto ieri sera, 21 ottobre 2022, nell'incendio del suo appartamento, al quarto piano di un condominio a Firenze, in via Boito. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 21 ...