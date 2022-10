Inter-Viktoria Plzen oggi | orario e tv Champions League | dove vederla | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) A un passo dal traguardo., mercoledì 26 ottobre, alle ore 18:45 si gioca allo Stadio San Siro di Milano, incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA2022 e potenzialmente decisivo per sancire il passaggio del turno della squadra nerazzurra. I quattro punti conquistati dagli uomini di Simone Inzaghi nel doppio confronto con il Barcellona hanno concesso un vantaggio importante nei confronti dei catalani. In tal senso una vittoria in casa contro l’abbordabile squadra ceca garantirà aritmeticamente il ticket per gli ottavi. Ma vietato distrarsi o credere sia già fatta: in Europa, e ci sono decine di casi che lo dimostrano, nessuna partita può essere data per scontata. Il tecnico, a meno di sorprese, ritroverà tra i ...