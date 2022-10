Inter | se Gosens parte pronto il sostituto | 20 milioni di euro per l' operazione

Leggi su calciomercato

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Commenta per primo Robinpotrebbe lasciare l'nella sessione di gennaio, con il Bayer Leverkusen che rimaneessato al giocatore. Secondo Gazzetta.it , se così fosse, i nerazzurri punterebbero a Alfonso Pedraza per sostituirlo. Il Villarreal c hiede 20di