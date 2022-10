Inter | nuovo assalto del Bayer Leverkusen per Gosens | la posizione di Marotta e quei 25 milioni…

Calciomercato.com

Disastrosa la direzione di gara dell'anziano Valeri in Fiorentina -, malissimo anche Irrati ... Nella classifica marcatori Arnautovic (Bologna) sale a quota 7 gol e stacca diVlahovic (...... La rete contro lo Spezia Questomodo di stare in campo, meno vistoso ma molto più funzionale ... Oggi, da leader riconosciuto di un'che si sta rialzando con e grazie a lui, possiamo ... Inter, nuovo obiettivo dalla Spagna | Mercato | Calciomercato.com Inter, da domani i nerazzurri si concentreranno sul rinnovo di Milan Skriniar. Prima, però, c'è una qualificazione da ottenere. Ancora 12 ore e sarà Inter-Viktoria Plzen. I nerazzurri cercano contro i ...A gennaio l'Inter potrebbe scambiare un suo giocatore, che proprio non convince, con un futuro parametro zero già nel mirino della Juve ...