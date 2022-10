Inter | Marotta | “Stasera possiamo coronare un piccolo sogno Skriniar? Ottimista per rinnovo”

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Passare il turno sarebbe un grandissimo risultato, considerato anche gli avversari nel girone. Anche se nel nostro budget abbiamo inserito come previsione il terzo posto nel girone, dentro di noi c’è sempre stata la voglia di superare il turno e ora abbiamo la possibilità diun”. Lo ha detto Beppe, amministratore delegato dell’venuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Viktoria Plzen in Champions League. Sui 4 anni di presidenza Zhang,ha aggiunto: “E’ stata una esperienza bellissima, dirigere una squadra così importante come l’è il massimo per un dirigente. All’inizio è stato un percorso difficile, piano piano abbiamo risalito la china grazie anche alle tante energie ...

Calciomercato Juventus, il calciatore nel mirino anche dell'Inter: bianconeri sull'attenti per le mosse di Marotta. Iniziano a smuoversi le acque per le prime trattative del mercato di gennaio. Ci sono calciatori infatti che sono entrati già nel mirino delle squadre. l'allenatore ha lanciato un chiaro messaggio a Marotta e Ausilio sulla necessità di ripartire dopo la sconfitta. L'Inter, infatti, ha una squadra intera in scadenza o comunque con un futuro ancora da definire.