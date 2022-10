Inter agli ottavi di Champions | 4-0 al Viktoria Plzen

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un successo netto che vale la qualificazionedi finale diLeague. L'di Simone Inzaghi vince 4-0 contro ile strappa il pass per il prossimo turno: in gol Edin Dzeko – autore di una doppietta e al suo dodicesimo gol in carriera contro i cechi -, Mkhitaryan e Romelu Lukaku, entrato a sette minuti dalla fine. Una vittoria netta e convincente: il primo obiettivo stagionale da parte della bandaista è stato raggiunto. Sulla carta poteva sembrare una sfida semplice, senza nessuna insidia. Per i primi 30? però l'ha rischiato di farsi prendere dalla frenesia, soprattutto nel voler andare alla conclusione: diverse le occasioni sprecate da Dimarco e Lautaro Martinez, neutralizzati ...

Con questo risultato l'è matematicamente qualificata per gli ottavi di finale, con un turno di anticipo. Ovazione di tutto San Siro per Romelu Lukaku, al suo ritorno in campo nella sfida contro ...Grande vittoria dell'che batte 4 - 0 il Viktoria Plzen e volaottavi di Champions League. I migliori e i peggiori del match nelle pagelle di Davide ...Tutto facile per i nerazzurri con Viktoria Plzen. La squadra di Inzaghi si qualifica con una giornata di anticipo Un successo netto che vale la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ...(Adnkronos) – L’Inter batte il Viktoria Plzen 4-0 e con una gara d’anticipo centra la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Con il successo, i nerazzurri salgono a 10 punti nella c ...