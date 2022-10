Inter agli ottavi di Champions | 4-0 al Viktoria Plzen

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Un successo netto che vale la qualificazionedi finale diLeague. L'di Simone Inzaghi vince 4-0 contro ile strappa il pass per il prossimo turno: in gol Edin Dzeko – autore di una doppietta e al suo dodicesimo gol in carriera contro i cechi -, Mkhitaryan e Romelu Lukaku, entrato a sette minuti dalla fine. Una vittoria netta e convincente: il primo obiettivo stagionale da parte della bandaista è stato raggiunto. Sulla carta poteva sembrare una sfida semplice, senza nessuna insidia. Per i primi 30? però l'ha rischiato di farsi prendere dalla frenesia, soprattutto nel voler andare alla conclusione: diverse le occasioni sprecate da Dimarco e Lautaro Martinez, neutralizzati ...