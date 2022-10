Inquinamento da microplastiche | l’Australia si unisce alla lotta

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Ormai lo sappiamo bene: l’daè un problema serio ed urgente. Per questosi è unita ad altri 170 Paesi per contrastarlo. Come contrastare l’da? Insieme agli altri Paesi,richiede la formazione di un Comitato di Negoziazione Internazionale (INC), che possa creare uno strumento vincolante a livello legale sull’

... nuovi standard per i microinquinanti e nuovi requisiti di monitoraggio per le. Gli ... I Paesi dell'Ue dovranno tenere traccia dell'industriale alla fonte per aumentare le ...Scatterebbero obblighi di recuperare i nutrienti dalle acque reflue, nuove norme per i microinquinanti e nuovi requisiti di monitoraggio per le. Gli obblighi di trattamento delle acque ... La ricerca sull'inquinamento da microplastiche in Toscana — ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "Gillbert", pesce robot progettato da una studentessa, aspira le microplastiche per campionarle, riciclarle e ridurre l'inquinamento ...CAMPOBASSO - Le ricerche dell'Università del Molise per tutelare la salute dell'uomo e la qualità alimentare e ambientale.