Infortunio Becao | le condizioni del difensore dell’Udinese

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) . Ecco come sta il centrale brasiliano Come riferito dal Messaggero Veneto, ilRodrigosoffre di un leggero stiramento al flessore della coscia destra, confermato dagli ultimi esami medici. Il brasiliano salterà le prossime gare con Cremonese e Lecce, mentre potrebbe tornare contro lo Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, le condizioni del difensore dell'Udinese. Ecco come sta il centrale brasiliano Come riferito dal Messaggero Veneto, il difensore dell'Udinese Rodrigosoffre di un leggero ...Reca (al bicipite femorale). Squalificati. . Diffidati. . TORINO . Infortunati. Sanabria (affaticamento muscolare). Squalificati. . Diffidati. . UDINESE . Infortunati.(problema ...Tutti i giocatori erano presenti, o meglio, tutti tranne uno. L'infortunio di Rodrigo Becao sembra essere più serio del previsto e di conseguenza si trova ancora ai box in vista di un recupero totale.Infortunio Becao - Continuano le cattive notizie in casa Udinese: Sottil, dopo le due sconfitte consecutive, dovrà fare anche a meno di Rodrigo Becao ...