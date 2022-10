La Svolta

... intervengono: Fabrizio Benedetti di Inail, anche come moderatore; Antonio Terracina di Inail; Matteo, direttore generale di Ebiten; Stefano Macale, direttore di Formedil; Giuseppe Murazzi,...Interverranno Fabrizio Benedetti di Inail che sarà anche moderatore; Antonio Terracina di Inail; Matteo, direttore di Ebiten; Stefano Macale direttore di Formedil; Giuseppe Murazzi ... Ultimo'ora: Infortuni: Pariscenti (Ebiten), 'già asseverato oltre 70 organizzazioni su sicurezza nel terziario' Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Roma, 17 ott. (Labitalia) - Diffondere nuove e più efficienti norme tecniche in materia di salute e sicurezza per le aziende del settore terziario è ...