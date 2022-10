(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Con la giornata di oggi si presentano le nuove norme tecniche. E’ un, ci abbiamo lavorato per molti anni. L’esperienza è stata avviata nel settore delle costruzioni. Oggi il passo è molto, perché da una prassi di riferimento riusciamo ad avere una. L’anno scorso è stata emanata una nuova legge che riguarda una caratterizzazione dei sistemi degli organi paritetici in modo che anche attraverso il futuro repertorio si potranno considerare i diversi settori e sviluppare eventualmente anche altre norme tecniche nell’ambito dell’asseverazione. Uni è disposizione delle imprese, delle rappresentanze e dei lavoratori affinché si possano dare degli strumenti condivisi e utili: l’finale per ...

Adnkronos

... l'importanza dei Mog - Ssl e dell'asseverazione da parte degli organismi paritetici', che prevede l'intervento di Ester Rotoli, responsabile direzione centrale prevenzione di Inail; Ruggero, ...Interverranno Ester Rotoli, responsabile direzione centrale prevenzione di Inail; Ruggero, direttore generale di Uni che guiderà l'incontro in qualità di moderatore; Berlino Tazza, presidente ... Infortuni, Lensi (Uni): "Norma tecnica sull’asseverazione obiettivo importante" Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Roma, 17 ott. (Labitalia) - Diffondere nuove e più efficienti norme tecniche in materia di salute e sicurezza per le aziende del settore terziario è ...