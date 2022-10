Inflessibili guardiani Enrico Letta versione ayatollah anti-Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) "Il nostro congresso sarà parte di opposizione a voi, per essereai principi della Costituzione, noi saremo contrari al suo disegno presidenzialista che non va bene per il nostro paese", le parole dialla Camera.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev