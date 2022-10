Inesta racconta la depressione | «Il momento migliore era quando prendevo le pillole prima di dormire»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’ex giocatore del Barcellona ha confermato di aver sofferto didopo la morta dell’amico Dani Jarque Andres Iniesta, ex giocatore del Barcellona, ha parlato a The Wild Project svelando di aver sofferto didopo la morte dell’amico Dani Jarque.– «combattevo la, ildella giornata eralee andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere; abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente. Continuo ad andare in terapia perché ho bisogno di controllarmi. Sono felicei professionisti parlano di malattie mentali e. Col tempo, la vita ti insegna ...